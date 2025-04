Home Care Premium, sostegno alle famiglie con persone non autosufficienti: come funziona 

Marco Vullo Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento comunica che è attivo l’avviso pubblico denominato progetto Home Care Premium 2025/2028, promosso dall’Inps.

A seguito dell’Avviso pubblicato dall’Inps per il prossimo triennio individua requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni dell’Home Care Premium per gli aventi diritto, attraverso contributi economici, in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare (prestazioni prevalenti) oppure nell’erogazione di servizi di assistenza alla persona residenti nei comuni del Distretto socio sanitario D1 di Agrigento (prestazioni integrative).

Il progetto è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria Inps e ai loro familiari non autosufficienti, inclusi i minori. I beneficiari già assegnatari del programma HCP 2022 verranno ammessi in via prioritaria, presentando istanza sulla piattaforma INPS dal 1° al 30 aprile 2025. Anche nuovi utenti potranno presentare domanda per accedere agli interventi previsti.

L’istanza potrà essere presentata anche da nuovi che potranno beneficiare degli interventi previsti nel Bando Home Care 2025/2028.

Saranno coinvolte dei professionisti accreditati su base pubblica, attraverso avviso che prevede l’iscrizione all’Albo e la definizione delle tariffe.

Le figure richieste includono: terapisti occupazionali, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, psicologi e psicoterapeuta, fisioterapisti, logopedisti, biologi nutrizionisti, educatori professionali (per interventi su minori con autismo), infermieri professionali

Lo scopo precipuo è la creazione di una rete integrata di professionisti che abbia un feed-back con i bisogni primari dell’utenza. I professionisti richiedono l’accreditamento con apposita istanza, da compilare rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma Servizi Sociali Web visibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “AVVISI” e/o al seguente link: www.servizisocialiweb.it. Le domande scadono alle ore 12.00 del 24 aprile c.a.

L’Assessore Marco Vullo conclude che si apre un ulteriore percorso di agevolazioni e assistenza per tutelare i soggetti fragili attraverso progetti inclusivi e di assistenza primaria nel territorio e soprattutto si crea un percorso virtuoso tra enti e professionisti che un modello vincente di welfare solidale, proficuo ed orizzontale”