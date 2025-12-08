Agrigento, i Lions della X Circoscrizione alla Mensa della solidarietà

In occasione della visita del Governatore dei Lions, Diego Taviano, i Lions della X Circoscrizione hanno condiviso un autentico momento di servizio presso la Mensa della Solidarietà di Via Gioeni, ad Agrigento. Insieme ai volontari della mensa, hanno preparato e distribuito pasti caldi alle persone che vivono un momento di difficoltà.

“È stata una mattinata segnata da gesti semplici, ma capaci di lasciare un’impronta profonda: cucinare, servire, ascoltare, donare presenza.

La partecipazione del nostro Governatore ha aggiunto valore e calore a questa esperienza, ricordandoci quanto il servizio sia il cuore della nostra missione”, si legge in una nota.

La Mensa ha ricevuto 150 kg di pasta e 15 litri di olio donati dal Presidente di Zona Ferraro, oltre a numerosi panettoni offerti dagli altri Presidenti di Zona e dalla Presidente di Circoscrizione.

“Sono doni che non riempiono solo gli scaffali, ma soprattutto il cuore di chi ne beneficia.In ogni piatto servito, in ogni sorriso scambiato, si è manifestato il valore più autentico del nostro essere Lions: il desiderio sincero di alleviare una difficoltà, anche solo per un giorno, anche solo per un pasto. Abbiamo ricordato, insieme, che “We Serve” non è soltanto un motto: è l’essenza della nostra identità, il filo che unisce chi sceglie di donare e chi riceve, la strada che percorriamo ogni volta che trasformiamo la solidarietà in un gesto concreto”, hanno concluso i Lions della X circoscrizione.