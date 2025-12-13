PRIMO PIANO

Migranti, nuovo naufragio al largo Sicilia: 61 salvi e un morto

A dare notizia e' Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Un nuovo naufragio e’ avvenuto al largo della Sicilia. A dare notizia e’ Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo. Una imbarcazione con a bordo decine di migranti si e’ capovolta: una persona e’ morta, e almeno 61 sopravvissuti sono stati portati a Malta, alcuni di loro in ospedale. Secondo fonti di Alarm Phone, a bordo della barca i migranti erano 72. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

I Mercatini di Natale sono arrivati ad Agrigento: ecco dove trovarli
Agrigento

Ad Agrigento si inaugura “Insulae Aqua”, in esposizione 69 foto di Gianni Berengo Gardin eFilippo Romano
PRIMO PIANO

Migranti, nuovo naufragio al largo Sicilia: 61 salvi e un morto
Ultime Notizie

Albero di Natale a fuoco dentro abitazione: due donne intossicate
Ultime Notizie

Sorpreso in auto con quasi 17 kg di materiale pirotecnico: denunciato 32enne
Ultime Notizie

Minaccia una donna costringendola a farsi pagare per la restituzione di una bici: arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv