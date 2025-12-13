Calcio

Eccellenza, derby d’alta quota tra Sciacca e Licata

La squadra gialloblù rappresenta finora la grande protagonista del campionato e cercherà di confermare la propria leadership anche in trasferta

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Partita di cartello domani allo stadio “Gurrera”, dove l’Unitas Sciacca ospiterà il Licata nella XIV e penultima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Un confronto che promette spettacolo e che mette di fronte due delle formazioni più competitive del torneo. Il Licata arriva a Sciacca forte del primo posto in classifica con 35 punti, frutto di un percorso quasi perfetto: undici vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. La squadra gialloblù rappresenta finora la grande protagonista del campionato e cercherà di confermare la propria leadership anche in trasferta.

Dall’altra parte, lo Sciacca ha già superato il Licata in Coppa e vive un momento particolarmente positivo. La formazione di Brucculeri è reduce da due successi consecutivi in campionato, ai quali si aggiunge la vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia con il Partinicaudace. Terzi in classifica, i neroverdi puntano a ridurre il distacco dalla vetta e a dare ulteriore slancio al proprio percorso. La sfida si preannuncia di alto livello tecnico, anche per la presenza in panchina di due allenatori, Brucculeri e Bonfatto, che in passato hanno già vinto il campionato di Eccellenza. 

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni. Per agevolare l’afflusso dei tifosi, la società Unitas Sciacca – in collaborazione con le forze dell’ordine e con il Comune – ha predisposto un’area di sosta nel piazzale antistante il campo “Francesco Giuffrè”. Da lì, due navette garantiranno il collegamento con il vicino stadio “Gurrera”. Ai sostenitori del Licata è invece riservata la sosta in corso Accursio Miraglia.

