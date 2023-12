I supereroi nel reparto di Pediatria di Agrigento per regalare un sorriso ai piccoli pazienti 

I supereroi acrobatici fanno tappa nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per regalare un sorriso ai tanti piccoli pazienti ricoverati nella struttura. Spiderman, Batman e tanti altri si sono calati in Pediatria con una doppia fune di sicurezza e hanno trascorso una mattinata in compagnia dei bambini ricoverati e dei genitori.

Visibile la gioia dei più piccini che hanno accolto i loro beniamini con grande entusiasmo. La lodevole iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento e Lions Club Agrigento Host, ha portato per la prima volta ad Agrigento l’associazione SEA Supereroi Acrobatici, ormai da anni è impegnata in progetti sociali in Italia e nel mondo con una costante presenza negli ospedali di tutto il Paese.

“Sono particolarmente felice perché i bambini ricoverati possono usufruire sia della bravura dei supereroi ma anche dei regali che gli organizzatori hanno pensato per i piccoli del reparto – ha dichiarato il primario di Pediatria Giuseppe Gramaglia – Ringrazio gli avvocati di Agrigento, al Lions e alla Sea. I bambini sono molto felici, contenti anche se in un momento particolare dovuto al ricovero. L’iniziativa merita di essere ripetuta.”