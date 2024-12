I venti anni di Grandangolo, il prefetto Caccamo: “Siete voce del territorio, stampa è fondamentale”

“Venti anni sono un traguardo importantissimo ma soprattutto congratulazioni perché siete la voce del territorio.” Lo ha dichiarato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, intervenuto alla celebrazione dei venti anni del giornale Grandangolo e alla presentazione del libro “Mafiare” del giornalista Franco Castaldo.

Il prefetto, insediatosi negli scorsi giorni nella Città dei templi, ha rimarcato l’importanza della stampa auspicando una proficua collaborazione al servizio dell’intera comunità agrigentina: “ Ho sempre considerato gli organi di informazione alla stregua di quelli istituzionali, rendono un servizio al territorio rivolto alle collettività. Lo avete fatto per venti anni e lo proseguirete per almeno altri venti e oltre. Vi ringrazio per darmi l’opportunità di salutare i presenti e tutto il territorio e la città di Agrigento.”

“Sono sicuro che avvieremo un percorso proficuo, collaborativo a beneficio delle comunità – ha concluso il prefetto Caccamo – Per me è stato un privilegio conoscere questi autorevoli ospiti nel mio percorso professionale, altri li conosco in questa circostanza. Lo avevo promesso che sarei venuto e ho mantenuto la promessa ma è mio interesse conoscervi e approfondire il rapporto collaborativo.”