Il colonnello Vittorio Stingo cittadino onorario di Agrigento

foto di Sandro Catanese

Il consiglio comunale di Agrigento ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria al colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei Carabinieri. La cerimonia è avvenuta questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo dei Giganti.

“Per essersi distinto per l’altissima professionalità e per le straordinarie doti umane manifestate in tutte le missioni svolte. Ha partecipato a numerose operazioni internazionali. Ha collaborato in numerose operazioni di servizio finalizzate a contrastare il crimine organizzato e comune ma anche per intervenire a supporto dell’incolumità pubblica. Dal 14 settembre 2020, data in cui è diventato Comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento ha, nella nostra città, improntato la sua azione di comando con l’obiettivo di avvicinare ancora di più all’Arma, rendendo disponibili le Caserme quali luoghi di dialogo e crescita sociale per dare voce a chi non ha voce utilizzando lo slogan “L’Arma della Gente”.

Alla cerimonia hanno partecipato le più alte cariche civili e militari della provincia di Agrigento e il generale Rosario Castello, comandante dei carabinieri Sicilia. A margine della consegna della cittadinanza onorario il colonnello Stingo è stato salutato con un caloroso abbraccio dal sindaco Francesco Miccichè.

Il consiglio comunale ha anche conferito la benemerenza civica al luogotenente Diego Valenti: “Nel corso della sua brillante carriera ha sempre servito le Istituzioni con alto senso di responsabilità. Ha svolto incarichi a livello nazionale di Ordine Pubblico e di servizio garantendo in primo posto la pubblica sicurezza ai cittadini. Ha partecipato ad operazioni internazionali in Kosovo con funzioni di Peace Keeping, assistenza umanitaria, polizia civile e militare in ambito multinazionale nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo per la ricostruzione del Kosovo”.