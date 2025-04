Il convegno studi pirandelliani a Palermo, il Centro: “ignorati da Comune e Fondazione 2025”

Anche quest’anno, il Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, nella straordinaria occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, non avrà luogo ad Agrigento. Studenti dalle scuole delle province di tutta Italia oltre che docenti e studiosi provenienti dall’Italia e dall’Estero si confronteranno dal 2 al 5 dicembre 2025 sul tema “Ricordando Marta Abba, primattrice del Teatro d’Arte e i suoi successi nelle stagioni 1925/28”. I lavori si svolgeranno a Palermo per concludersi al Palacongressi di Agrigento.

“Ringraziamo il Direttore del Parco Arch. Roberto Sciarratta per aver istituzionalizzato il nostro Convegno, credendo nella sua valenza culturale a differenza dell’Amministrazione comunale, che non ha onorato nel corso degli ultimi quattro anni gli impegni precedentemente presi, e della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025.Entrambe hanno ignorato la storia del Centro e il suo Convegno sia nella fase progettuale del dossier di candidatura sia nella fase programmatica e realizzativa. L’impossibilità di poter svolgere quest’anno le intere giornate ad Agrigento non dipende né dal Centro né dall’Ente Parco, bensì dai vari problemi logistici e di ospitalità alberghiera.In particolare due strutture, una delle quali in amministrazione giudiziaria, non hanno mantenuto fede a un accordo di massima precedentemente raggiunto tra le parti. Il Centro e l’Ente Parco, forti dell’istituzionalizzazione, lavoreranno per riportarlo nella Città dei Templi nel 2026.“Si legge in una nota del centro.