Il duo “Belli Freschi” all’Havana tra giochi musica e anche prevenzione

La prevenzione non va in vacanza. Domenica all’Havana di San Leone, l’evento “Belli Freschi Estate 2025” lancia un messaggio chiaro: divertirsi sì, ma con consapevolezza. Accanto a musica, giochi e premi, ci sarà spazio anche per parlare di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Il duo PeppeJay e AngeloJay, volto (e voce) dell’estate agrigentina, porta ancora una volta il proprio format fuori dagli studi radiofonici per incontrare i giovani faccia a faccia.

“Lo facciamo da anni in radio – raccontano – ma quando lo facciamo dal vivo, guardando le persone negli occhi, il messaggio arriva più forte. Il risultato è reale. E poi, diciamolo: l’estate fa alzare gli ormoni un po’ a tutti… e secondo noi, l’informazione non deve mai mancare!”.

In collaborazione con Twilo – l’azienda italiana del piacere, verranno regalati profilattici e gadget originali, con giochi a tema che mescolano ironia, leggerezza e informazione.

Durante il pomeriggio sarà presente anche la dottoressa Gina Bosco, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento, che interverrà telefonicamente per rispondere ad alcune domande sul tema della prevenzione, fornendo consigli pratici, indicazioni utili e spunti di riflessione per vivere la sessualità in modo consapevole e sicuro.

L’appuntamento è in diretta su Radio In Agrigento, ogni domenica dalle 15:30. Perché essere belli freschi non è solo uno stile, ma un modo di vivere con intelligenza, libertà e responsabilità.