Agrigento ospita il “Sicily Food Vibes” dal 27 al 29 giugno

Ad Agrigento da domani, venerdì 27, fino a domenica 29 giugno, la Villa Bonfiglio, al Viale della Vittoria, sarà cornice, dalle ore 19:30 in poi, del “Sicily Food Vibes”.

Venti stand, con un intenso e variegato programma di eventi, tra degustazioni, area espositiva, show cooking, laboratori e masterclass, che animeranno il centro città all’insegna dei sapori autentici della tradizione siciliana e delle sue eccellenze.

“Ospitare una tappa del Sicily Food Vibes, con la partecipazione di importanti nomi del settore enogastronomico siciliano – dagli chef ai produttori – rappresenta un’altra importante occasione di promozione per il territorio di Agrigento e per le sue eccellenze. La Sicilia è un territorio ricco di realtà enogastronomiche di qualità. Invito cittadini e visitatori a recarsi alla Villa Bonfiglio per conoscere e scoprire il patrimonio di cibo e vino siciliano, in un percorso sensoriale tra gusto, cultura e tradizione”; ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, rientra nel progetto “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025” e mira a celebrare e valorizzare il patrimonio enogastronomico dell’isola.