Mazzette al cimitero di Trapani, Riesame rigetta ricorso della procura 

Il Tribunale del Riesame di Palermo, nell’udienza che si è svolta ieri, ha rigettato l’appello presentato dalla Procura di Trapani contro la revoca delle misure cautelari nei confronti di Giuseppe Colletta, Vito Dolce e Vito Polisano, i tre imprenditori funebri coinvolti nell’inchiesta sul presunto giro di mazzette al cimitero comunale di Trapani.

I difensori, avv. Umberto Coppola per Colletta, avv. Giuseppe De Luca per Polisano e avv. Salvatore Alagna per Dolce hanno sottolineato: “Questo pronunciamento conferma il provvedimento del gip che, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, aveva affermato che i tre imprenditori erano persone offese”.