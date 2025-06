Rimorchio travolse auto di un 57enne a Cammarata, risarciti i familiari della vittima 

Con una sentenza emessa nei giorni scorsi dal Tribunale di Agrigento, sez. civile, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Capitano, è stato disposto il risarcimento in favore dei familiari, assistiti dall’Avv. Francesco Carità, del signor Giuseppe Tatano, il ragioniere cinquantasettenne di Cammarata tragicamente deceduto in seguito a un gravissimo incidente stradale.

I fatti risalgono al 15 gennaio del 2021, quando lungo la Strada Provinciale 24, in territorio di Cammarata, la Fiat Punto guidata da Tatano fu travolta dal rimorchio di un tir, sganciatosi improvvisamente e senza controllo. A seguito dell’impatto, il signor Tatano riportò ferite gravissime e venne trasportato d’urgenza in elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove, nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduto dopo nove giorni di ricovero.

La sentenza del giudice ha accertato in via definitiva l’intera responsabilità del mezzo pesante coinvolto, riconoscendo l’assenza di qualsiasi concorso di colpa da parte del conducente dell’utilitaria. Conseguentemente, è stato riconosciuto un risarcimento a favore dei congiunti– la moglie, i figli e i fratelli – a titolo di danno per la perdita del proprio caro.

Con questo pronunciamento si conclude un doloroso percorso giudiziario per la famiglia Tatano, che ha visto riconosciute le proprie ragioni e il grave pregiudizio subito a causa di un evento improvviso e drammatico, che ha segnato profondamente la loro vita e quella dell’intera comunità cammaratese e sangiovannese”.

È invece attesa entro la fine dell’estate la sentenza che concluderà il primo grado del giudizio penale, nel quale è imputato l’autista del mezzo pesante coinvolto.