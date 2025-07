Il gruppo folk “Fiori del Mandorlo” vola a Shanghai

La Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari “Fiori del Mandorlo” è stata selezionata per rappresentare ufficialmente l’Italia allo Shanghai Tourism Festival, in programma a settembre 2025.

Un onore prestigioso, conquistato dopo un lungo e rigoroso processo di selezione internazionale, promosso dalla TV di Stato cinese, che ha voluto fortemente la presenza di gruppi capaci di esprimere con autenticità la cultura popolare dei rispettivi Paesi.

Le delegazioni ammesse sono una cerchia ristrettissima, scelte in base al valore artistico, alla coerenza con le tradizioni originali e alla capacità di coinvolgere il pubblico.

Tra decine di candidature italiane, solo una è stata accolta: quella di Agrigento, della Sicilia, di questo gruppo che da anni racconta la bellezza delle nostre radici attraverso la musica, la danza e i costumi della tradizione.

«Essere stati scelti tra tanti gruppi italiani è per noi motivo di orgoglio e grande responsabilità» – afferma Tiziana Barone, presidente dell’associazione. «Porteremo a Shanghai l’anima del nostro territorio, con l’entusiasmo e la passione che ci contraddistinguono da sempre».

A partire saranno circa 35 persone, tra ballerini e musicisti: una rappresentanza ampia e coesa che testimonia la forza collettiva di un progetto culturale radicato nel cuore della comunità agrigentina.

Durante il festival, il gruppo Fiori del Mandorlo si esibirà con un repertorio ricco, all’interno di una cornice che vedrà la partecipazione di compagini provenienti da tutto il mondo e un pubblico di milioni di spettatori, tra presenze in loco e trasmissioni televisive.

La presenza a questo evento darà lustro non solo al gruppo, ma all’intera città di Agrigento, che attraverso questa esperienza potrà mostrare al mondo la propria identità culturale e storica.

Simbolicamente, voleremo a Shanghai anche con le bellezze del nostro territorio, prima tra tutte la Valle dei Templi, autentico fiore all’occhiello che rende Agrigento famosa in tutto il mondo, patrimonio unico di arte, storia e bellezza mediterranea.

La partecipazione a Shanghai rappresenta un ulteriore traguardo per il gruppo, che negli anni ha già calcato importanti palcoscenici internazionali, tra cui la straordinaria esperienza al Columbus Day di New York nel 2023.

Per il gruppo agrigentino si tratta non solo di una prestigiosa vetrina internazionale, ma anche di una profonda occasione di scambio culturale, in cui le tradizioni popolari diventano strumenti di dialogo, pace e connessione tra popoli lontani.

Il cuore di Agrigento è pronto a volare in Cina, portando con sé la voce di una terra ricca di storia, orgoglio e bellezza.