Unitas Sciacca, in squadra arriva il centrocampista Raoul Mal

Arriva anche lui dalla serie D l’ultimo colpo di mercato dell’Unitas Sciacca. Raoul Mal, 25 anni, centrocampista offensivo italo-rumeno, ha giocato lo scorso anno nel CastrumFavara e nonostante la giovane età vanta già un curriculum di notevole spessore a livello professionistico.

Cresciuto nella Pro Vercelli, dove ha pure esordito in prima squadra, Mal in Lega Pro ha poi vestito le maglie del Novara e Pistoiese, per poi affrontare una parentesi in Calabria con la Vibonese e in Sicilia con Città di Sant’ Agata, Acireale e, un anno fa, con il Favara, sempre in D.

Da giovanissimo ha pure vinto uno scudetto con il Cluj nella massima categoria del campionato rumeno, nell’anno della sua breve parentesi calcistica nel suo Paese d’origine. Il suo tesseramento si aggiunge a quelli di Mattia Retucci, Davide Lo Cascio e Antonio Elezaj che danno già il segno delle intenzioni della società di fare un torneo ad alto livello. Il 18 luglio anche Mal sarà a Sciacca per mettersi a disposizione del tecnico Giovanni Iacono e cominciare la preparazione.