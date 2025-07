Calamonaci si prepara alla 3° edizione della “Sagra del Pane e dei Grani antichi”

Si lavora incessantemente per l’organizzazione della terza edizione della Sagra del Pane e dei Grani Antichi, in programma nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2025 a Calamonaci, nel cuore della Valle del Verdura. La manifestazione, ormai attesa e apprezzata, nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia del pane e del grano in un territorio che vive da sempre di agricoltura e che fa della qualità dei suoi prodotti un segno distintivo.

Tre giornate ricche di contenuti che si snoderanno tra degustazioni, spettacoli di intrattenimento, laboratori e momenti di approfondimento culturale, per raccontare e riscoprire le infinite peculiarità dei grani antichi e il valore del pane come simbolo di condivisione e identità.

La manifestazione si concentrerà in Piazza San Vincenzo Ferreri, cuore pulsante del paese, e intende coinvolgere non solo i cittadini di Calamonaci ma anche i tanti concittadini che, durante l’estate, fanno ritorno dal nord per riabbracciare le proprie radici.

“Sarà – dichiarano gli organizzatori – un momento di festa, ma anche di riflessione. Vogliamo che questa sagra sia non solo un’occasione per gustare i sapori autentici della nostra terra, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dell’alimentazione, della filiera corta e della tutela delle tradizioni agricole locali”.

La direzione artistica dell’evento è curata da Sipario4, realtà impegnata nella promozione culturale e territoriale.