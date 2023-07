Il Leo Club Agrigento Host dona libri per i bambini bisognosi

Si è svolto stamani, presso la libreria “Il Mercante di Libri” di Alessandro Accurso Tagano, sita ad Agrigento, in Via Atenea, il primo “service”, per l’Anno Sociale 2023/2024, del Leo Club Agrigento Host, sotto la nuova presidenza del Dott. Antony Dalli Cardillo. Sono stati donati, per tramite della medesima libreria, 50 libri ai bambini bisognosi: «abbiamo deciso di iniziare questo nuovo anno sociale dai bambini più bisognosi, donando loro, per tramite della libreria di Alessandro Accursio Tagano, che ringraziamo per la disponibilità, 50 libri per inculcare loro l’importanza della cultura quale unico investimento che non fallisce mai. Il club, del quale mi onoro, in questo nuovo anno sociale, di esserne il Presidente ha, da sempre, avuto particolare attenzione sui bambini che sono il nostro futuro! Siamo felici, pertanto, di aver contributo a fare del bene», queste le parole del neo Presidente Antony Dalli Cardillo che ha aggiunto: «questo è il primo di diversi service che porteremo avanti per tutto l’anno sociale, alcuni dei quali sono già in cantiere». Iniziano, così, le attività del Leo Club Agrigento Host per il nuovo anno sociale!