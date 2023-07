Il Lions Club Valle dei Templi dona targa braille a don Angelo Chillura

È stata consegnata a Monsignor Angelo Chillura e donata la Targa Braille Descrittiva, per non vedenti e ipovedenti, alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento.

La donazione che continua la tradizione del Lions Club Valle dei Templi in questa azione lionistica, è realizzata nell’ambito del Service Distrettuale “La Sicilia per i non vedenti, rendiamo fruibili i beni culturali ed ambientali” di cui è Officer Distrettuale il socio Pippo Freni, per il contributo e la fattiva collaborazione nel service.

Il service è relativo all’Anno Sociale 22/23. Presenti il Presidente di Zona Mariella Antinoro, il nuovo Presidente di Club Gioacchino Cimino ed il Past Presidente Francesco Pira e il Segretario Gaetano Salemi.