“Il Mandorlo in Fiore in foto”, in tanti hanno partecipato al concorso

“Le foto arrivate al nostro giornale nel corso della settimana hanno fatto il giro del mondo tramite i Social. Diciamo che sono arrivati tantissimi scatti, come tantissime quest’anno sono state anche le donne fotografe. E proprio quest’anno, oltre a premiare le migliori foto a colori e in bianco e nero, è stato istituito un premio speciale per il “Miglior Talento Femminile”. Un dato che fa certamente piacere è la condivisione delle foto da parte dei gruppi partecipanti alla Festa. Ne parliamo con orgoglio perché il Concorso ci appartiene, perché è da noi di “Agrigento Oggi” che l’idea è partita arricchendosi di anno in anno fino a raggiungere il grande successo dell’edizione 2024”. A scriverlo è Eugenio Cairone di Agrigento Oggi.“Per partecipare al concorso – aggiunge – si possono inviare fino a 10 foto entro il 25 marzo. Si può scegliere di partecipare per Foto a colori, Foto in bianco e nero, Destinazione turistiche di Agrigento e Miglior talento femminile (premio istituito dalla TUA). Come si vede il successo della nostra iniziativa si rinnova ed offre spunti nuovi. Gli scatti straordinari pervenuti sono la testimonianza che il Concorso piace e suscita interesse. Le immagini pervenute, mi piace ribadirlo, sono immagini stupende di una manifestazione che solo i fotografi sanno cogliere nel momento giusto. Tutti meriterebbero un premio ma come per tutti i Concorsi ci deve un solo vincitore. Ma a vincere siete stati tutti perché tutti avete messo in mostra un talento straordinario”. (Foto Giancarlo De Simone)