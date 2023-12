Il messaggio del sindaco Miccichè: “Il 2023 storico per Agrigento ma il 2024 sarà ancora migliore”

Messaggio di auguri del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che si è rivolto direttamente alla città per tracciare il bilancio di un anno che si avvia verso la conclusione. Un 2023 caratterizzato certamente dallo storico risultato della nomina di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025. Il primo cittadino, nell’augurare un buon anno agli agrigentini, ha voluto tracciare i risultati con uno sguardo al futuro. Ecco il discorso integrale.

“Il 2023 è stato un anno straordinario. Il 31 marzo Agrigento è stata proclamata capitale italiana della cultura nel 2025, un treno che non passerà mai più per la nostra Città. Siamo stati bravi, tutti insieme, a raggiungere questo obiettivo. La Regione ci ha premiato con un contributo di 10 milioni in due tranche. Molti lavori sono stati finanziati, iniziati e alcuni finiranno presto. Ricordo anche l’affidamento dei lavori per la rete idrica della città di Agrigento. Il piano regolatore generale abbiamo iniziato l’iter per sbloccarlo dopo decenni di inerzia. Finalmente quei terreni virtualmente edificabili saranno sbloccati. Così come sono stati ridefiniti i confini tra Agrigento, Favara e Aragona in maniera tale che molti imprenditori potranno finalmente accedere a finanziamenti per investire nelle loro opere. Il 29 dicembre il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 23/25 e questo ci permetterà di aumentare le ore al personale da 28 a 34 ore dando dignità ai dipendenti del nostro comune. L’approvazione del bilancio di previsione permetterà anche al comune di Agrigento di poter entrare a far parte del comitato promotore per la costruzione dell’Aeroporto, opera fondamentale per il nostro territorio. A tal proposito voglio ricordare che come cittadino ne faccio parte ma presto anche la città. Voglio augurare a tutti i miei concittadini un buon anno, di pace e di serenità. Di solito si dice speriamo che l’anno verrà sarà migliore. L’anno che verrà sarà sicuramente migliore perché la preparazione di Agrigento2025 è pronta e finalmente la città potrà godere di tutti quei benefici che questo titolo prevede.”