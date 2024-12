Il neo prefetto Caccamo incontra il sindaco Miccichè: “accelerare su Agrigento2025”

Il neo prefetto Salvatore Caccamo questa mattina si è recato presso il Palazzo dei Giganti per incontrare il sindaco Franco Miccichè, la giunta e il presidente del consiglio comunale. Dopo aver visitato il Teatro Pirandello, fiore all’occhiello della città dei Templi, una riunione si è svolto nella stanza del primo cittadino con uno sguardo rivolto all’attività inerente ad “Agrigento Capitale della cultura 2025”.

“Non dobbiamo farci trovare impreparati, tra qualche giorno la città sarà sotto i riflettori non solo a livello regionale ma anche nazionale e non dobbiamo farci scappare questa opportunità molto importante. Dobbiamo guardare agli eventi, incontrarci con le parti interessate per venire a capo di una attività che sia efficiente”. Cosi aveva dichiarato il prefetto Caccamo ieri durante la conferenza parlando alla stampa di obiettivi e priorità.

“È stato un incontro molto cordiale e costruttivo, durante il quale si è parlato delle principali criticità che interessano il nostro territorio, ma anche delle tante opportunità da cogliere in futuro. Non è mancato un riferimento al 2025, anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, un appuntamento che rappresenta un’importante occasione per la nostra città.Un caloroso benvenuto a Sua Eccellenza, il Dottor Salvatore Caccamo, che ringrazio della piena disponibilità nel voler intraprendere un percorso di lavoro con l’Amministrazione e le altre istituzioni all’insegna della sinergia”, ha dichiarato il sindaco Miccichè in una nota sulla sua pagina facebook.