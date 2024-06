Il Prefetto di Agrigento incontra i sindaci eletti nell’ultima tornata elettorale 

In data 24 giugno 2024, si è tenuto presso il Palazzo del Governo un incontro tra il Prefetto Filippo Romano ed i neoeletti sindaci dei Comuni di Caltabellotta, Racalmuto, Santa Elisabetta, Naro e Campobello di Licata chiamati al voto lo scorso 8- 9 giugno.

L’incontro tra il Prefetto Filippo Romano ed i sindaci ha costituito occasione per sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai primi cittadini all’interno dell’ente locale sia in qualità di rappresentante del Comune che in funzione di Ufficiale del Governo ai sensi dell’art 54 TUEL, che deve essere svolta in raccordo con il Prefetto.

Nel corso della suddetta visita sono state affrontate le maggiori criticità dei territori interessati, in particolare la crisi idrica, l’indebitamento dovuto alla presenza di diverse comunità di disabili psichici e la mancanza di personale in servizio all’interno degli enti locali.

Il Prefetto Romano ha inoltre manifestato vicinanza e sostegno in relazione alle sfide che i primi cittadini si troveranno ad affrontare nell’espletamento del loro mandato.