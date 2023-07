Il Sagi assegna il Premio Nazionale “Impegno Sindacale” in memoria di Piero Mangione 

Ad Agrigento venerdi 28 luglio alle ore 10 presso la sala Pio La Torre della CGIL si svolgerà la prima edizione del premio nazionale “Impegno sindacale” alla memoria di Piero Mangione, generoso ed instancabile sindacalista per anni dirigente di primo piano del sindacato. Istituito dal Dipartimento della Attività Culturali del SAGI e sostenuto dalla CGIL, il Premio Nazionale sarà assegnato ad un giovane sindacalista siciliano che si sarà particolarmente distinto nel suo impegno in favore del mondo del lavoro. “La Camera del lavoro di Agrigento è orgogliosa dell’istituzione di un premio a ricordo di un nostro caro dirigente sindacale quale è stato Piero Mangione, – dichiara il segretario generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi- un riconoscimento all’uomo e al sindacalista che si è contraddistinto nella sua generosità umana sempre disponibile con tutti con parole di conforto, incoraggiamento e accanto ai tanti che in lui cercavano l’amico; ma anche al Piero Mangione sindacalista coraggioso, paziente, sempre pronto alla mediazione sindacale per raggiungere il fine supremo che era l’accordo giusto per tutti ma, se non trovava corrispondenza sui diritti dei lavoratori era pronto alle lotte sindacali. “Paziente mediatore ma mai sui diritti e sulla legalità – conclude- non ha mai indietreggiato di fronte a nulla nell’affermazione di questi principi capisaldi nella nostra Organizzazione che ha fatto la storia su questi temi”.

In occasione della manifestazione sarà intitolata a Mangione anche la struttura che ospita i servizi della Cgil (patronato Inca e il Caaf) di via Mattero Cimarra 19. All’evento saranno presenti il segretario regionale della Cgil Alfio Mannino e il Segretario Nazionale del Sagi, Nino Randisi. I lavori saranno coordinati dal segretario regionale del Sagi Enzo Nocera