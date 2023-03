Il Soroptimist entra a fare parte della Rete Civica della Salute

Il Soroptimist firma protocollo d’intesa ed entra a fare parte della Rete Civica della Salute.

È stato firmato stamane dalla Presidente Margherita Trupiano il documento che annette il Club all’importante organismo regionale che vede la partneship delle sigle più prestigiose del territorio. Dall’Ecua, al Parco archeologico Valle dei Templi ad Anci, gli ordini professionali, USR Sicilia, tutti sono chiamati attorno ad un tavolo a discutere di salute e non solo.

“Saremo dunque da adesso, ulteriormente coinvolte- afferma la Presidente -a dire la nostra, come facciamo già con il nostro quotidiano impegno soroptimista, su un nuovo fronte quello della RCS.La nostra partecipazione ci vedrà attive nell’ affrontare tematiche di grande rilievo ,attività seminariali, convegnistiche e formative, nonché di educazione nelle scuole.Saremo chiamate a parlare di salute e benessere sociale, argomenti che investono tutti gli ambiti della vita della collettività.Sarà un’altra opportunità- conclude Margherita Trupiano- per esserci , una nuova finestra a cui affacciarci e comunicare,come donne che esprimono un contributo in termini di sensibilità, professionalità ed esperienza nell’ambito dei processi decisionali delle istituzioni.”