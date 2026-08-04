“Il tempo dei Senna – Le origini di Ayrton Senna in Sicilia”, terzo appuntamento con il “Circolo della Stampa”

l Giardino del Museo Diocesano di Agrigento, venerdì 7 agosto alle 19:00, il terzo appuntamento del Circolo della Stampa, l’iniziativa culturale, giunta alla seconda edizione, nata dalla sinergia tra la sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, il Museo Diocesano di Agrigento e il settimanale L’Amico del Popolo.

L’incontro vedrà il giornalista Angelo Gelo dialogare con il collega Giacinto Pipitone, cronista parlamentare del Giornale di Sicilia, su “Il tempo dei Senna- Le origini di Ayrton in Sicilia”.

Il romanzo racconta il viaggio della famiglia del futuro tre volte campione del mondo di Formula 1 e riporta alla luce le radici italiane del mito brasiliano.

Pipitone costruisce un racconto che corre su due linee temporali: la Sicilia di fine Ottocento e la carriera del campione brasiliano, in un continuo rimando tra passato e futuro. Le parole e le scelte delle due protagoniste – Angela e Giovanna, bisnonna del campione – sembrano anticipare il carattere del pilota che verrà, la sua ostinazione, la sua fede, la convinzione che il destino non sia qualcosa da accettare, ma da sfidare. La storia recuperata da Pipitone, negli archivi comunali di Siculiana, si chiude simbolicamente con Ayrton Senna sul gradino più alto del podio nel Gran Premio del Giappone del 1988, quando conquista il suo primo titolo mondiale: a guardarlo c’è Neyde, mamma di Ayrton e nipote di Giovanna Magro.

La ricerca sulle origini italiane di Senna nasce dal lavoro di alcuni giornalisti brasiliani che hanno ricostruito l’albero genealogico del campione in occasione dei 30 anni dalla sua morte. Ma la ricerca si fermava a un nome, Giovanna Magro. Da qui in poi è iniziato il lavoro siciliano di Pipitone che fa parte della commissione Cultura della Targa Florio ed è fra gli ideatori del museo di Siculiana dedicato alle origini italiane di Senna, che ha permesso di tirar fuori dalle carpette polverose del Comune di Siculiana, i certificati dei Senna e di Giovanna Magro.

Appuntamento alle 19:00, venerdì 7 agosto al Giardino del Museo Diocesano, Via Duomo 96 ad Agrigento, con “Il tempo dei Senna- Le origini di Ayrton in Sicilia” di Giacinto Pipitone.