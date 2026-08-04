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Burgio, inaugurata la Piazza dell’Abbraccio

Il sindaco Galifi: "Questo spazio è vostro, tutelatelo e rispettatelo"

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

“Questa piazza è vostra”. Queste le parole del sindaco di Burgio, Vincenzo Galifi, a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova Piazza dell’Abbraccio, impreziosita da un murale realizzato dall’artista siciliano Lorenzo Maniscalco.

“Un abbraccio è il gesto che una comunità si scambia nei momenti più veri: le nascite, i ritorni, i lutti condivisi. Con questa piazza, quel gesto diventa luogo permanente, punto di incontro per i cittadini di ogni età. Il concetto dell’abbraccio come architettura che accoglie ha un illustre precedente nel colonnato del Bernini a Piazza San Pietro, pensato per accogliere idealmente i fedeli tra le sue braccia, ma un vero e proprio toponimo con questo nome resta, ad oggi, una scelta originale, che rende Burgio un unicum nel panorama nazionale”, ha detto il sindaco Galifi che ha inoltre voluto collocare il significato della piazza nel tempo che stiamo vivendo: in un periodo segnato da guerre e conflitti che dilaniano intere regioni del mondo, dedicare uno spazio pubblico proprio al gesto dell’abbraccio assume un valore che va oltre l’estetica urbana. “È un messaggio di pace che il paese consegna a chi lo abita e a chi lo visita: in un tempo di divisioni, Burgio sceglie di costruire — letteralmente — un luogo di incontro e di vicinanza”, ha concluso il primo cittadino.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sul fronte della valorizzazione culturale e dell’arte pubblica, in continuità con altri progetti dedicati alla promozione del patrimonio e dell’identità del paese.

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