Il Distretto Leo 108Yb apre l’anno sociale con il “I Gabinetto Distrettuale “SunLeone”

Nella suggestiva cornice dell’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone (Agrigento), si è svolto il I Gabinetto Distrettuale “SunLeone”, primo e significativo appuntamento dell’Anno Sociale del Distretto Leo 108Yb.L’evento ha rappresentato molto più di una semplice riunione istituzionale: è stato un autentico momento di incontro, confronto e condivisione, durante cui tutto il distretto ha avuto l’opportunità di ritrovarsi, rafforzare il senso di appartenenza e tracciare insieme il percorso che guiderà l’intero anno sociale 2026/2027. Idee, progettualità, entusiasmo e spirito di servizio hanno caratterizzato una giornata intensa, ricca di contenuti e di partecipazione. Il successo dell’iniziativa è stato evidente sotto ogni aspetto, grazie a un’organizzazione impeccabile e a una partecipazione attenta e propositiva, testimonianza della vitalità del movimento Leo e della volontà comune di affrontare il nuovo anno con determinazione e unità d’intenti. Un plauso particolare va alla Presidente Distrettuale Leo Marta Castelli, che ha guidato i lavori con competenza, autorevolezza e grande capacità di coinvolgimento. La sua leadership, unita alla dedizione del Direttivo Distrettuale e di tutti gli Officer, ha contribuito a creare un clima di entusiasmo e collaborazione, ricevendo il sincero apprezzamento dei presenti per l’eccellente organizzazione dell’evento e per la visione con cui è stato inaugurato il nuovo anno sociale. Il I Gabinetto Distrettuale “SunLeone” lascia così un messaggio chiaro: il servizio trova la sua forza nella condivisione, nella preparazione e nella capacità di fare squadra. Con queste solide basi, il Distretto Leo si prepara ad affrontare le sfide future con energia, competenza e quello spirito di servizio che da sempre rappresenta il valore distintivo della famiglia Lions e Leo.L’auspicio è che l’entusiasmo vissuto a San Leone possa accompagnare ogni Club e ogni socio lungo tutto l’Anno Sociale, trasformando le idee emerse in progetti concreti al servizio delle comunità.

A conferire ulteriore prestigio al I Gabinetto Distrettuale “SunLeone” e rappresentare un importante segnale di vicinanza al Distretto Leo, confermando la solidità del rapporto tra Lions e Leo e la comune volontà di promuovere un percorso fondato sulla collaborazione a favore delle comunità, è stata la qualificata presenza di numerose autorità lionistiche e dei Club Lions della Zona 1 della X Circoscrizione. Hanno preso parte ai lavori il Governatore del Distretto Lions 108 YB Sicilia per l’Anno Sociale 2026/2027, Giuseppe Walter Buscema, il ChairpersonFrancesco Bagnato, la Presidente del Multidistretto Leo Italy, Fausta Dugo, il Past Governatore Angelo Collura, il Presidente della X Circoscrizione, Carmelo Vitello, la Presidente della Zona 1 della X Circoscrizione, Nancy Arena, la Coordinatrice “Insieme per la Vita” del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Mariella Antinoro, il Componente GST del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Giuseppe Castelli, il Coordinatore Teatro e Spettacolo per il Trentennale del Distretto, Antonio Stella, il Coordinatore GET del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Valentino Amato, la referente mai più sole “ i Lions contro la violenza sulle donne” del distretto Lions 108 YB Sicilia e Leo Advisor del Leo Club Catania Gioeni,Viviana Sidoti, la Referente del Progetto Martina del Distretto Lions 108 YB Sicilia e Leo Advisor del Leo Club Sciacca, Giuseppina Bonafede, e la Referente del service “Kairos – Integrazione al contrario” per la X Circoscrizione del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Anna Rita Licatese.