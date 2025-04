Il “Vascular Team” dell’ospedale di Agrigento è una realtà consolidata

Volumi d’attività in forte crescita per il “Vascular Team” del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il servizio di accessi vascolari, nato nel 2018 in seno all’unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva diretta dal dottor Gerlando Fiorica, nel corso del 2024 ha annoverato l’erogazione di ben 3684 prestazioni con 613 impianti. Si tratta di 227 PICC (cateteri centrali ad inserzione periferica), 172 PORT (sistemi totalmente impiantati sia a livelli toracico che a livello brachiale), 148 MIDLINE (cateteri periferici lunghi 20 cm), 58 CICC (cateteri centrali ad inserzione cervico toracica), 8 FICC (ad inserzione inguino-femorale per raggiungere la vena cava inferiore in caso di impossibilità ad usare la parte superiore del corpo) ed inoltre 117 rimozioni PICC, 12 rimozioni PORT, e 2942 medicazioni e gestioni dei device impiantati. Molti pazienti hanno necessità di un accesso vascolare stabile e sicuro per svariate motivazioni quali chemioterapia, nutrizione parenterale supplementare o totale, terapia antibiotica endovenosa prolungata, idratazione, prelievi ripetuti, cure palliative. Tra questi alcuni presentano complicanze legate ad una cattiva gestione dei device impiantati che vanno trattate in maniera specifica. Da qui l’esigenza di creare un servizio dedicato. Il “Vascular Team”, coordinato dalla dottoressa Carmen Liuzzo, è composto da personale medico e infermieristico altamente qualificato: l’infermiera Calogera La Duca, che si occupa di assicurare il corretto funzionamento di tutto il sistema, dalla presa in carico del paziente fino alla rimozione del device, gli infermieri impiantatori Salvatore Bruno, Salvatore Catania, Francesco Dispenza, Nino Rosano e quelli che si occupano della gestione e garanzia dei device ossia Maria Teresa Buscaglia, Giuseppe Cimino Tumminelli e Antonio La Vecchia, afferenti dell’UOC Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva PO San Giovanni di Dio e coordinati dalla caposala Vincenza Piranio. Entreranno a far parte del Vascular Team anche i dottori Riccardo Calò e Salvatore Campanella che stanno effettuando specifica formazione in merito.