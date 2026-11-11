Illegalità commerciale e reati ambientali, controlli in tutta la città della Polizia locale 

Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno eseguito controlli a tappeto in tutta la città per contrastare il fenomeno dell’ille­ga­lità com­mer­ciale e dei reati ambien­tali. Il primo intervento è stato fatto nei confronti di un’attività che, secondo quanto accertato, smaltiva ille­citamente resi­dui chi­mici, inchio­stri e stracci intrisi d’olio. Rifiuti che, per categoria, vanno inquadrati in spe­ciali e peri­co­losi. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 15 mila euro.

I controlli si sono spostati poi nel quartiere di Villaggio Mosè dove un venditore ambulante, pur risultato in possesso della licenza, è stato sanzionato con una multa di 350 euro per occupazione di suolo pubblico. Non aveva il permesso di stare in quel preciso punto. Poco più avanti, invece, un nego­zio è stato san­zio­nato con 150 euro di multa per aver espo­sto la pro­pria merce sul suolo comu­nale senza alcuna auto­riz­za­zione. Nel centro città, infine, la polizia locale ha sequestrato un veicolo di proprietà di un’attività commerciale utilizzato per le con­se­gne a domi­ci­lio di ali­menti. Il mezzo, infatti, era senza assicurazione e revisione.