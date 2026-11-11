Illegalità commerciale e reati ambientali, controlli in tutta la città della Polizia locale
Controlli a tappeto in tutta la città per contrastare il fenomeno dell’illegalità commerciale e dei reati ambientali: ecco cosa è emerso
Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno eseguito controlli a tappeto in tutta la città per contrastare il fenomeno dell’illegalità commerciale e dei reati ambientali. Il primo intervento è stato fatto nei confronti di un’attività che, secondo quanto accertato, smaltiva illecitamente residui chimici, inchiostri e stracci intrisi d’olio. Rifiuti che, per categoria, vanno inquadrati in speciali e pericolosi. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 15 mila euro.
I controlli si sono spostati poi nel quartiere di Villaggio Mosè dove un venditore ambulante, pur risultato in possesso della licenza, è stato sanzionato con una multa di 350 euro per occupazione di suolo pubblico. Non aveva il permesso di stare in quel preciso punto. Poco più avanti, invece, un negozio è stato sanzionato con 150 euro di multa per aver esposto la propria merce sul suolo comunale senza alcuna autorizzazione. Nel centro città, infine, la polizia locale ha sequestrato un veicolo di proprietà di un’attività commerciale utilizzato per le consegne a domicilio di alimenti. Il mezzo, infatti, era senza assicurazione e revisione.