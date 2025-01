Imprenditoria agrigentina in lutto: è morto l’avvocato Gaetano Scifo

Alcuni mesi addietro era stato colpito da un ictus ed è rimasto ricoverato in ospedale per tanto tempo. Dopo aver svolto tutta la terapia necessaria l’avvocato Gaetano Scifo, 84 anni, era stato trasferito in una Rsa in provincia di Agrigento per continuare la riabilitazione.

Stanotte il suo cuore ha cessato di battere.

L’avvocato Gaetano Scifo era molto conosciuto in città. Noto imprenditore era il titolare di uno degli hotel più lussuosi di Agrigento, il Dioscuri palace di San Leone. Promotore dell’iniziativa del primo centro commerciale ad Agrigento, ovvero il Città dei Templi a Villaseta.

Cordoglio è stato espresso dagli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo che, attraverso un comunicato, affermano: “Abbiamo appreso affranti la triste notizia. Ricordiamo Gaetano Scifo come imprenditore illuminato e lungimirante, impegnato soprattutto nel settore turistico – ricettivo nonché commerciale, tra l’Hotel Dioscuri e il Centro commerciale “Città dei Templi”, punti di riferimento alberghieri e dello shopping, occasione di miglioramento della qualità della vita e di lavoro ad Agrigento. Ne abbiamo quindi apprezzato l’opera costruttiva e appassionata per la città. Mancherà al territorio”.

Federalberghi Agrigento, attraverso il presidente Francesco Picarella e del vice presidente Giovanni Sciacca, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del caro Gaetano Scifo, imprenditore di grande valore e figura di riferimento per il nostro territorio. La sua dedizione, professionalità e impegno nel settore turistico hanno rappresentato un esempio per tutti noi, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell’intero comparto alberghiero di Agrigento. Il ricordo di Gaetano Scifo resterà sempre vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui”.

I funerali verranno celebrati lunedì prossimo alle ore 11 nella Parrocchia B.M.V. della Divina Provvidenza di Via Manzoni.