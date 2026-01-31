In giro incappucciato e con un piede di porco, fermato dalla polizia dopo un furto?

È stato sorpreso aggirarsi con fare sospetto nella zona di Calcarelle, quartiere a nord di Agrigento. Era incappucciato e in possesso di un piede di porco, tipico arnese utile allo scasso, che alla vista dei poliziotti ha gettato nella vegetazione nel tentativo di disfarsene. È quanto hanno scoperto gli agenti delle Volanti durante un giro di perlustrazione del territorio.

A finire nei guai un quarantenne disoccupato. L’uomo aveva anche uno zaino all’interno del quale sono stati trovati circa venticinque euro a monetine, delle merendine e degli snack. Il sospetto è che possa essersi reso protagonista di uno dei tanti furti che in questi giorni si stanno verificando ai danni di distributori automatici. Il quarantenne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.