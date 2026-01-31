Guardia di Finanza, il Comandante regionale in visita alla Compagnia di Sciacca

il Generale di Divisione Roberto Manna, Comandante Regionale Sicilia, si è recato in visita alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca. L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Baron, e dal Comandante della Compagnia, Capitano Stefano Lupo, si è intrattenuto con i militari in servizio presso il reparto e con una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso dell’incontro con il personale, il Gen. D. Roberto Manna ha espresso il proprio compiacimento per l’azione di servizio condotta a presidio degli interessi economico-finanziari, evidenziando il costante impegno profuso dai Finanzieri nella lotta alle frodi e all’evasione fiscali, nella prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica e delle infiltrazioni criminali nell’economia.

Successivamente, il Generale Manna ha effettuato un incontro istituzionale con la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Dott.ssa Maria Teresa Maligno, alla quale ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le attività di servizio svolte dalla Compagnia alla sede. Al termine della visita, il Comandante Regionale si è complimentato per il lavoro sinora svolto, esortando a proseguire nel costante impegno in favore della collettività e dei mercati economici.