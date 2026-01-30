Lampedusa

Ancim, il sindaco di Lampedusa eletto rappresentante del direttivo nazionale

Nominato rappresentante del direttivo nazionale dell'associazione nazionale Comuni isole minori

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, è stato nominato rappresentante del direttivo nazionale dell’associazione nazionale Comuni isole minori (Ancim). Il comitato regionale, composto dai sindaci degli 8 Comuni delle piccole isole siciliane e da due consiglieri comunali per ogni municipio, si sono riuniti oggi nella sede Anci di Palermo e hanno proceduto a individuare i due sindaci che faranno parte del nuovo direttivo nazionale.

L’intenzione è quella di continuare con spirito unitario per superare le tante difficoltà che coinvolgono le isole siciliane. Per acclamazione sono stati designati i sindaci delle Pelagie e di Lipari, Filippo Mannino e Riccardo Gullo, rispettivamente quali rappresentante del direttivo nazionale e coordinatore Ancim per la Sicilia. La tappa di oggi è stata propedeutica al rinnovo degli organi nazionali Ancim.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio, il cordoglio del sindaco Miccichè
Agrigento

Incidente sulla Palermo Agrigento: 10 sindaci, “situazione inaccettabile”
Lampedusa

Ancim, il sindaco di Lampedusa eletto rappresentante del direttivo nazionale
Sicilia

Maturità 2026, a giugno debutta il nuovo esame; Valdirata: “Esame che valorizza merito e responsabilità degli studenti”
Palermo

Omicidio La Puma, fermato il presunto assassino
PRIMO PIANO

Maltempo, torna l’allerta gialla sulla Sicilia
banner italpress istituzionale banner italpress tv