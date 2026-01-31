Agrigento

Maltratta e minaccia i genitori per i soldi della droga, arrestato quarantenne 

I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè hanno arrestato un quarantenne agrigentino disoccupato

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe maltrattato e minacciato i genitori – in più occasioni nel tempo – per ottenere i soldi della droga. I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè hanno arrestato un quarantenne agrigentino disoccupato. A firmare il provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere è stato il gip del tribunale di Agrigento in accoglimento della richiesta della locale procura della Repubblica.

L’uomo, indagato per minacce e maltrattamenti in famiglia, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Una delicata e brutta vicenda familiare che andrebbe avanti già dalla scorsa estate. Diversi gli episodi e le condotte minatorie e violente contestate fino al provvedimento restrittivo. 

