Caltanissetta

Sorpresi in possesso di 65 grammi di cocaina, arrestati due fratelli

L'immediata perquisizione personale e domiciliare a carico degli indagati ha consentito il rinvenimento e sequestro di 65 grammi circa di cocaina, e un bilancino di precisione

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, in due distinte operazioni nell’ambito di mirati servizi di contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due persone, denunciandone altre due. I militari dell’Arma della Stazione di Niscemi hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 57 e 48 anni, titolari di una attivita’ imprenditoriale, dalla quale avevano visto uscire un uomo a loro noto senza avere acquistato nulla.

L’immediata perquisizione personale e domiciliare a carico degli indagati ha consentito il rinvenimento e sequestro di 65 grammi circa di cocaina, e un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. I due sono stati arrestati e sono ai domiciliari. Il gip di Gela ha convalidato l’arresto. A essere denunciati per spaccio un pregiudicato 53enne, sorpreso con 3 grammi di cocaina divisa in dosi e pronta per essere spacciata; e un 23enne, trovato in possesso, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, di 6 grammi di hashish.

Il materiale rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro penale per i successivi accertamenti tossicologici. Segnalate poi all’Autorita’ Amministrativa 2 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, controllate 141 persone e 55 veicoli, elevando 5 contravvenzioni al Codice della Strada. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Vestiti contraffatti sponsorizzati e venduti sui social, tre indagati 
Apertura

Palma capitale dell’olio taroccato
Sciacca

Guardia di Finanza, il Comandante regionale in visita alla Compagnia di Sciacca
Caltanissetta

Sorpresi in possesso di 65 grammi di cocaina, arrestati due fratelli
Agrigento

Maltratta e minaccia i genitori per i soldi della droga, arrestato quarantenne 
Agrigento

In giro incappucciato e con un piede di porco, fermato dalla polizia dopo un furto?
banner italpress istituzionale banner italpress tv