Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio, il cordoglio del sindaco Miccichè

Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio. Stimato ragioniere e commercialista, ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Comune di Agrigento e il Consorzio Universitario. Componente del Comitato Civico Aeroporto e Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia.

“Una persona perbene, uomo garbato ed elegante che ha sempre dimostrato un profondo amore per la sua città, promuovendo e sostenendo iniziative a beneficio del territorio”. Lo ricorda cosi il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. “Da sempre impegnato nel sociale, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità agrigentina. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze ai familiari”.