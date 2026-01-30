Agrigento

Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio, il cordoglio del sindaco Miccichè

Ragioniere e commercialista ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio. Stimato ragioniere e commercialista, ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Comune di Agrigento e il Consorzio Universitario. Componente del Comitato Civico Aeroporto e Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia.

“Una persona perbene, uomo garbato ed elegante che ha sempre dimostrato un profondo amore per la sua città, promuovendo e sostenendo iniziative a beneficio del territorio”. Lo ricorda cosi il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. “Da sempre impegnato nel sociale, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità agrigentina. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze ai familiari”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento piange la scomparsa del dott. Salvatore Burgio, il cordoglio del sindaco Miccichè
Agrigento

Incidente sulla Palermo Agrigento: 10 sindaci, “situazione inaccettabile”
Lampedusa

Ancim, il sindaco di Lampedusa eletto rappresentante del direttivo nazionale
Sicilia

Maturità 2026, a giugno debutta il nuovo esame; Valdirata: “Esame che valorizza merito e responsabilità degli studenti”
Palermo

Omicidio La Puma, fermato il presunto assassino
PRIMO PIANO

Maltempo, torna l’allerta gialla sulla Sicilia
banner italpress istituzionale banner italpress tv