In pagamento le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio postale, le Carte Postepay valevoli come Borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione. A darne notizia è il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Per riscuotere la borsa di studio, è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne, chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio.

“Va sottolineato – aggiunge la dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dott.ssa Maria Antonietta Testone – che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio per il precedente anno scolastico, l’accredito della Borsa di studio per la nuova annualità, avverrà direttamente sulla medesima Carta PostePay “Borsa di studio” in loro possesso senza doversi recare presso un Ufficio Postale.

Con questa Carta si potrà utilizzare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi “fisici” dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto oltre che per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. La Carta Postepay Borsa di Studio, è abilitata ai soli acquisti negli esercizi commerciali fisici e online convenzionati con il circuito Visa ed è utilizzabile presso gli ATM Postamat per la sola verifica del saldo e della lista movimenti della stessa.