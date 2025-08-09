Giudiziaria

Ucciso dal vicino di casa, proseguono le ricerche del 27enne sospettato

Oggi sarà eseguita l'autopsia

Pubblicato 5 secondi fa
Da Redazione

Sono ancora in corso le ricerche del 27enne sospettato di avere ferito mortalmente a coltellate un suo vicino di casa, a Filaga, borgata di Prizzi: la vittima è Francesco Dino, 57 anni. Ieri sono stati eseguiti gli esami radiologici e la tac sul corpo del bracciante agricolo assassinato vicino alla sua abitazione. Oggi sarà eseguita l’autopsia. Il pm di Termini Imerese, Lorenza Turnaturi, ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino di eseguire gli accertamenti all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La famiglia del bracciante agricolo è assistita dall’avvocato Mario Bellavista.

Secondo il racconto della sorella della vittima, l’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome. È stata la donna a soccorrere il fratello, trovandolo ancora vivo davanti a una pizzeria in via Marchese Arezzo. L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è morto durante il volo a causa delle ferite. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. La donna ha raccontato che i rapporti tra i due uomini erano stati negli ultimi tempi burrascosi.

