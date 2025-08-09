Apertura

Rissa tra giovani con coltello e tenaglia, due indagati 

I due indagati - un ventenne ed un ventiquattrenne - sono accusati di aver dato vita ad una zuffa armati di coltello e tenaglia

La procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di due giovani coinvolti in una rissa avvenuta nel dicembre 2024. I due indagati – un ventenne ed un ventiquattrenne – sono accusati di aver dato vita ad una zuffa armati di coltello e tenaglia.

Il più giovane dei due, in particolare, è indagato per minacce e lesioni e per aver portato fuori la propria abitazione un coltello senza alcun motivo. Il ragazzo avrebbe minacciato il rivale brandendo la lama e provocandogli lesioni a calci e pugni giudicate guaribili in tre giorni.

Al ventiquattrenne, invece, viene contestato il reato di lesioni per aver colpito alla testa con una tenaglia il ragazzo provocandogli lesioni giudicate guaribili in una settimana. I due indagati avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dal pm o presentare memorie difensive e scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio. 

