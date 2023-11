Incendio distrugge due camion di una ditta a Villaseta, indagini

Fuoco nel quartiere di Villaseta. Un incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto due camion di una ditta di proprietà di un imprenditore cinquantenne di Porto Empedocle. Il rogo si è verificato in via Zunica. Le fiamme, in breve tempo, hanno letteralmente mangiato i due mezzi pesanti riducendoli in carcasse.

Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma non è esclusa la pista dolosa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato il rogo. Al via le indagini dei carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.