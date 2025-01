Incidente lungo la Raffadali-Agrigento: lo scontro tra due auto

Scontro frontale tra due auto lungo la strada statale 118 che collega Raffadali con Agrigento nei pressi del rifornimento di benzina Q8.

Non ci dovrebbero essere feriti gravi; sul posto sono giunti gli operatori del 118 per le prestare soccorso e le forze dell’ordine per occuparsi dei rilievi del sinistro stradale.

Traffico parzialmente bloccato in entrambi le direzioni.