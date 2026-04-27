Agrigento

Incidente stradale davanti la Guardia medica, quattro le auto coinvolte 

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri lungo viale dei Giardini, nei pressi della Guardia medica di San Leone

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri lungo viale dei Giardini, nei pressi della Guardia medica di San Leone, ad Agrigento. Quattro le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di uno dei veicoli avrebbe centrato in pieno il mezzo che proveniva dal senso opposto.

Dopo l’impatto l’auto ha urtato altri due mezzi che si trovavano parcheggiati lungo la carreggiata. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118. Secondo prime informazioni non ci sarebbero particolari conseguenze per i soggetti coinvolti. Ingenti, invece, i danni alle auto. 

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