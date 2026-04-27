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Tragedia in campagna, agricoltore muore travolto dal proprio trattore

La vittima è Francesco Mansueti, 70 anni. E' stato il fratello a lanciare l'allarme

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Francesco Mansueti 70 anni è morto ieri sera travolto dal proprio trattore a Caccamo (Palermo). L’incidente si è verificato in campagna in contrada Santa Vittoria. E’ stato il fratello a lanciare l’allarme. L’agricoltore non tornava a casa e così il fratello è andato in campagna a cercarlo.

Qui ha trovato il trattore ribaltato. Per Mansueti non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Questi ultimi che hanno constatato la morte dell’uomo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per le indagini.

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