Da Pavia una raccolta fondi per la famiglia di Gabriele Vaccaro

Pavia osserverà il lutto cittadino in ricordo di Gabriele Vaccaro oggi nel giorni dei funerali che si svolgeranno alle ore 15.30 nella Chiesa Madre di Favara.

Le bandiere degli edifici comunali saranno a mezz’asta, come segno di cordoglio e di vicinanza. Insieme al raccoglimento, è stata promossa dalla Consulta dei Giovani di Pavia, con Caritas Pavia e l’associazione “Nessuno si salva da solo”, una raccolta fondi, con l’obiettivo di raggiungere 9mila euro, e contribuire alle esequie.

“In queste ore la comunità si stringe attorno alla famiglia di Gabriele e alla comunità di Favara, condividendo un dolore che ha colpito tutti noi. Un gesto concreto, commenta il sindaco di Pavia,Michele Lissia. Pavia non dimentica e accompagna questo dolore con rispetto, partecipazione e aiuto”.

Chi volesse effettuare una donazione IT74M0503411300000000002595 Banca Popolare di Milano

Intestato a: Fondazione Agape di Caritas Diocesana Pavia – ETS, Causale: Funerale Gabriele