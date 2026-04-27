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Volley serie B, Scalia Sciacca torna al successo: vittoria contro il Villafranca Messina

Prossimo turno ancora in casa il 2 maggio contro Crotone

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

La Scalia Sciacca torna al successo nella XXIV giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina per 3-2 al termine di una gara intensa e combattuta. I parziali (23-25, 25-14, 18-25, 25-21, 16-14) raccontano di una sfida equilibrata, in cui i saccensi hanno saputo reagire con carattere dopo un periodo complicato. La squadra di Tani Frinzi Russo ha mostrato solidità e determinazione, nonostante qualche passaggio a vuoto nei set persi.

Nel tie-break la Scalia Sciacca era avanti, ma nel finale ha rischiato la rimonta degli ospiti, riuscendo comunque a chiudere con lucidità. In evidenza la prestazione di Andrea Ferru e l’efficacia del muro neroverde, capace di contenere gli attacchi di un avversario quotato e attualmente avanti in classifica. Un successo importante, che restituisce fiducia al gruppo che nei precedenti turni non era riuscito a competere con formazioni che li precedono in classifica. Prossimo turno ancora in casa il 2 maggio contro Crotone.

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