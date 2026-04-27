Volley serie B, Scalia Sciacca torna al successo: vittoria contro il Villafranca Messina

La Scalia Sciacca torna al successo nella XXIV giornata del campionato di Serie B, superando al Palatenda Roccazzella il Villafranca Messina per 3-2 al termine di una gara intensa e combattuta. I parziali (23-25, 25-14, 18-25, 25-21, 16-14) raccontano di una sfida equilibrata, in cui i saccensi hanno saputo reagire con carattere dopo un periodo complicato. La squadra di Tani Frinzi Russo ha mostrato solidità e determinazione, nonostante qualche passaggio a vuoto nei set persi.

Nel tie-break la Scalia Sciacca era avanti, ma nel finale ha rischiato la rimonta degli ospiti, riuscendo comunque a chiudere con lucidità. In evidenza la prestazione di Andrea Ferru e l’efficacia del muro neroverde, capace di contenere gli attacchi di un avversario quotato e attualmente avanti in classifica. Un successo importante, che restituisce fiducia al gruppo che nei precedenti turni non era riuscito a competere con formazioni che li precedono in classifica. Prossimo turno ancora in casa il 2 maggio contro Crotone.