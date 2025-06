Incidente stradale in provincia di Ancona, morto agrigentino di 56 anni

L’auto finisce fuori strada, si ribalta nel fosso in mezzo al canneto e il conducente resta schiacciato sotto il veicolo. L’incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 18.30 ad Agugliano (Ancona), è costato la vita ad Andrea Zuccaro, 56 anni, residente nella zona ma originario di Agrigento. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 2, in contrada Colonne all’incrocio con via Mazzangrugno: secondo una prima ricostruzione, il conducente potrebbe aver perso autonomamente il controllo della vettura, una Fiat Panda, che si è cappottata nei pressi del canneto e non ha lasciato scampo al 56enne rimasto incastrato sotto la vettura. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco ma per il 56enne non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente è comunque ancora in fase di ricostruzione.

“Caro fratello mio ieri sera te ne sei andato in un soffio così lasciando nei nostri cuori una ferita e un dolore che non si rimarginerà mai. Ci rincronteremo lo so ma nel frattempo ci mancherai da morire. Ti auguro di trovare ovunque tu sia ora ,quella luce e serenità che la vita terrena purtroppo ti ha negato per troppo tempo”, il messaggio straziante della sorella sui social.