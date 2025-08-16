Cronaca

Distrugge arredi sacri e semina il panico in chiesa, arrestato

Il 36enne è stato bloccato con non poche difficoltà ed ora è nel carcere di Cavadonna

E’ stato convalidato l’arresto del 36enne che mercoledì pomeriggio ha scatenato il panico all’interno della Chiesa di San Tommaso al Pantheon in corso Gelone, a Siracusa. L’uomo, originario della Nigeria e irregolare sul territorio nazionale, era stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento, distruzione di cose e lesioni personali.

I carabinieri erano intervenuti dopo numerose chiamate al 112 che segnalavano la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione, stava distruggendo gli arredi sacri all’interno del Pantheon e aveva ferito una donna, intervenuta per cercare di calmarlo. Il 36enne era stato bloccato e tratto in arresto con non poche difficoltà. Dopo la convalida è stato condotto nel carcere di Cavadonna.

