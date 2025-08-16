Incidente stradale a pochi passi dai Templi, due persone in ospedale 

È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Passeggiata Archeologica, a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento.

Tre le auto che si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento: una Fiat Seicento, una Fiat Punto e una Jeep. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno trasferito i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i poliziotti delle Volanti e gli agenti della Polizia locale.