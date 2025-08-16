Agguato in centro storico: 40enne ferito a pistolettate

Un uomo di 40 anni, Emanuele Cauchi, in serata a Gela è rimasto ferito, da più colpi di pistola alla coscia. Gli spari sono avvenuti nella zona tra la villa comunale e il quartiere San Giacomo, a ridosso del centro storico cittadino. Il ferito, che risiede a Milano, è riuscito a raggiungere il Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. L’uomo non è in pericolo di vita (è stato già dimesso) agli inquirenti ha detto di non sapersi spiegare i motivi del grave episodio ai suoi danni.