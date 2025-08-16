L’ultimo saluto a Mimmo Pitruzzella, Favara dice addio al “gigante buono” 





Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Domenico Pitruzzella, il cinquantottenne favarese deceduto nel giorno della vigilia di Ferragosto in un drammatico incidente autonomo avvenuto in contrada “Crocca”. Favara piange ancora una vittima. Il gigante buono – “Mimmo” – così come tutti lo chiamavano. Per anni ha gestito una palestra ed era molto conosciuto in città. I funerali si sono celebrati nella Chiesa Madre, gremita in ogni ordine di posto. Presenti familiari, amici e istituzioni con in testa il sindaco Antonio Palumbo che per le esequie ha proclamato anche il lutto cittadino.

“In questi momenti non ci sono parole che possano davvero colmare il vuoto che sentiamo – ha detto l’arciprete di Favara, don Nino Gulli durante l’omelia – ma possiamo trovare conforto nella fede e nella certezza che la vita di Mimmo non è finita, ma trasformata. Oggi piangiamo, ed è giusto piangere. Ma vogliamo anche custodire il ricordo di Mimmo, di quello che è stato per ciascuno di noi: il suo sorriso, la sua bontà, i gesti quotidiani d’amore che resteranno scolpiti nei nostri cuori”.