Inclusione lavorativa e lotta al caporalato, ad Agrigento nasce il Polo sociale integrato

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale del Polo Sociale Integrato di Agrigento, un presidio territoriale di prossimità rivolto ai cittadini di Paesi terzi presenti in provincia, in particolare a persone in condizioni di vulnerabilità o potenziale sfruttamento lavorativo.

Attraverso uno sportello fisso, che sarà attivo presso il Centro di ascolto diocesano della Caritas di Agrigento, e di equipe mobili attive sul territorio provinciale, il Polo offre servizi di orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari, supporto legale e accompagnamento per percorsi di tutela a seguito di identificazione formale di vittime, tutela dei diritti e presa in carico multidisciplinare e integrata. “L’obiettivo di tali servizi è di favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa e rafforzare il lavoro di rete tra enti pubblici e del privato sociale per la presa in carico, con particolare attenzione, a persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato”, ha dichiarato il direttore di Caritas diocesana, Valerio Landri a margine della cerimonia di inaugurazione alla quale ha partecipato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Il polo sociale è stato realizzato nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme.2, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, e promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in collaborazione con una rete di soggetti del territorio, il Polo Sociale Integrato è gestito da una ATS costituta dagli enti CISS/Cooperazione Internazionale Sud-Sud, Fondazione di Religione e di Culto Mondoaltro e PROXIMA Cooperativa Sociale a.r.l.