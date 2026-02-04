Inclusione lavorativa e lotta al caporalato, ad Agrigento nasce il Polo sociale integrato
Verrà attivato uno sportello fisso presso il centro di ascolto diocesano per offrire servizi di supporto legale, accompagnamento ai servizi sociali e sanitari
Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale del Polo Sociale Integrato di Agrigento, un presidio territoriale di prossimità rivolto ai cittadini di Paesi terzi presenti in provincia, in particolare a persone in condizioni di vulnerabilità o potenziale sfruttamento lavorativo.
Attraverso uno sportello fisso, che sarà attivo presso il Centro di ascolto diocesano della Caritas di Agrigento, e di equipe mobili attive sul territorio provinciale, il Polo offre servizi di orientamento e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari, supporto legale e accompagnamento per percorsi di tutela a seguito di identificazione formale di vittime, tutela dei diritti e presa in carico multidisciplinare e integrata. “L’obiettivo di tali servizi è di favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa e rafforzare il lavoro di rete tra enti pubblici e del privato sociale per la presa in carico, con particolare attenzione, a persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato”, ha dichiarato il direttore di Caritas diocesana, Valerio Landri a margine della cerimonia di inaugurazione alla quale ha partecipato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.
Il polo sociale è stato realizzato nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme.2, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, e promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in collaborazione con una rete di soggetti del territorio, il Polo Sociale Integrato è gestito da una ATS costituta dagli enti CISS/Cooperazione Internazionale Sud-Sud, Fondazione di Religione e di Culto Mondoaltro e PROXIMA Cooperativa Sociale a.r.l.